Москва, 25 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Политическая кампания против детского омбудсмена Павла Астахова набирает обороты. Петицию за его отставку на портале Change.org на момент написания материала подписали уже 55 тысяч человек.

WyrdLight.com Набирают обороты

Напомним, поводом для разворачивания кампании против Астахова стала его фраза, сказанная во время встречи с девочкой, пострадавшей в результате крушения лодок на Сямозере в Карелии.

Омбудсмен в ходе общения с девочкой задал ей вопрос: «Как поплавали?». Стоит отметить, что фраза эта была быстро выдрана из контекста, а весь разговор Астахова с девочкой обнародован не был.

Примечательно, что главный врач московской больницы, куда были доставлены пострадавшие, Исмаил Османов заявил, что Астахов получил рекомендации психологов перед беседой с потерпевшими.

«Согласно рекомендациям психологов, беседа с потерпевшими велась в позитивном ключе, что чрезвычайно сложно в подобной ситуации», — сказал главврач. Он также добавил, что беседа прошла в доверительной форме, в присутствии законных представителей детей и врачей больницы.

Однако, некий Егор Решетов разместил петицию на портале Change.org, в которой написал, что возмущен вопросом Астахова и считает, что из-за этого вопроса детского омбудсмена надо отправить в отставку. Петиция довольно быстро стала набирать популярность, и за сутки собрала более 50 тысяч подписей.