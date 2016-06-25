Ереван, 25 июня, 2016, 10:18 — ИА Регнум. 25 июня находящийся с визитом в Армении Папа Римский Франциск в сопровождении президента Армении и Католикоса всех армян посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд. Они воздали дань уважения памяти жертв геноцида армян. Понтифик возложил венок к мемориалу и сотворил молитву.

Администрация президента Армении

Папа Римский вместе с президентом РА и Католикосом всех армян возложили цветы к Вечному огню, символизирующему память о невинных жертвах. У Вечного огня духовные сановники совершили чин Заступничества, воззвав к заступничеству жертв, которые отныне причислены к лику святых, сообщает пресс-служба президента Армении.

Франциск также посетил Сквер Памяти мемориального комплекса Цицернакаберд, освятил посаженную от его имени ель, после чего сделал запись в книге почетных посетителей Музея-института геноцида армян.

«Здесь молюсь с болью в сердце, чтобы никогда больше такие трагедии, как эта, не повторялись, чтобы человечество не забывало и могло, вместо зла, жить в доброте. Даруй Господь возлюбленному армянскому народу и всему миру мир и мудрость. Храни Господь память армянского народа. Память нельзя ни запятнать, ни забыть. Память — источник мира и будущего», — написал Понтифик.

В мемориальном комплексе к Папе Римскому Франциску подошла группа наследников, чьи предки пережили геноцид армян — дети и внуки тех, кто будучи сиротами Мец Егерна, по решению Папы Пия XI нашли приют в папской летней резиденции — в замке Кастель Гандольфо.

Затем Франциск и Гарегин Второй направились в Гюмри, где на площади Вардананц Понтифик отслужит Святую Литургию по латинским обрядам.

24 июня во время встречи с представителями властей Армении, общественности и аккредитованного в Ереване дипломатического корпуса Папа Римский вновь назвал события 100-летней давности «геноцидом».

«Я глубоко благодарен Вам, господин президент, за любезные слова приветствия, которые Вы обратили ко мне от имени правительства и жителей Армении, и за то, что Вы дали мне возможность, благодаря Вашему любезному приглашению, ответить на Ваш прошлогодний визит, когда Вы присутствовали на торжественном богослужении в базилике Святого Петра вместе с Их Святейшествами Гарегином II, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян, Арамом I, Католикосом Великого Дома Киликии, и Его Блаженством Нерсесом Бедросом XIX, Патриархом Киликийским Армянской Католической Церкви, недавно усопшим. Тогда отмечалось столетие «Великого злодеяния» (Мец Егерн), постигшего ваш народ и ставшего причиной смерти огромного множества людей. К сожалению, эта трагедия, этот геноцид, была лишь началом скорбного перечня ужасающих катастроф прошлого века, ставших возможными в силу ошибочных расовых, идеологических или религиозных мотиваций, затмивших разум палачей, которые поставили себе целью уничтожить целые народы. И как печально то, что в этом случае, как и в других, великие мировые державы смотрели в другую сторону», — сказал Папа Римский Франциск.

Глава пресс-центра Святого Престола заявил журналистам в ереванском пресс-центре, что Папа Франциск в ходе выступления в президентском дворце в Ереване отклонился от заранее подготовленной речи, добавив термин «геноцид» после слова «трагедия».

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