Бухарест, 25 июня, 2016, 01:18 — ИА Регнум. «Румыния твердо намерена активно содействовать дальнейшему укреплению Европейского союза», — заявили 24 июня в МИД Румынии, комментируя итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM. В ведомстве выразили сожаление в связи с голосованием британцев, однако заявили, что «уважают это решение».

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Премьер-министр Румынии Дачиан Чолош сказал, что «не без сожаления ознакомился с результатами референдума. «Однако это выбор британского народа, и мы будем его уважать», — отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что «Румыния хочет продолжать свой европейский путь и быть действующим игроком в процессе эволюции ЕС, которая, безусловно, наступит после такого решения Великобритании».

Чолош сказал, что первичный анализ показывает, что непосредственное воздействие Brexit на румынскую экономику будет незначительным. Он выразил уверенность, что и влияние этого решения на румынских граждан, которые живут и работают в Великобритании, будет незначительным. По его словам, исполнение решения референдума в Великобритании будет длиться не менее двух лет, в течение которых будут вестись переговоры, в которых Румыния будет активно участвовать.

О том, что Румыния «позаботится» о своих гражданах, проживающих или работающих в Великобритании, заявил и президент Румынии Клаус Йоханнис. «Выход Великобритании из ЕС не произойдет завтра. Это процесс, который займет довольно долгое время. Эксперты полагают, что это будет не менее двух лет, в течение которых будут вестись переговоры. Я могу заверить вас уже сегодня — Румыния является частью этих переговоров, и Румыния будет вести переговоры таким образом, чтобы интерес Румынии был защищен. И самое главное — чтобы в максимальной безопасности были румыны, которые живут и работают в Великобритании», — сказал Йоханнис.

Глава румынского государства подчеркнул, что после выхода из ЕС «Великобритания останется очень важным партнером» для Румынии, но не будет иметь прежнего «привилегированного статуса в отношениях с Европейским союзом».

Йоханнис рассказал, что на следующее неделе отправится в Брюссель на заседание Совета ЕС, по итогам которого будет решаться: «как нам быть дальше». «Для всех очевидно, что Европе, Европейскому союзу предстоит много работы. Мы должны пересмотреть европейский проект, мы должны сделать его лучше, более понятным для рядового гражданина, более современным. То же самое относится к Румынии. Я хочу заверить румын, что этот кризис под называнием Brexit несет большие возможности для Румынии, и вместе со всем политическим классом мы позаботимся о том, чтобы Румыния и ЕС вышли из этого кризиса еще сильнее», — добавил Йоханнис.

Вице-спикер Европарламента, румынский европарламентарий от Социал-демократической партии Иоан Мирча Пашку выразил сожаление в связи с тем, что «европейский проект стал заложником внутриполитических игр», а «такой образованный народ, народ с таким политическим опытом, как британцы, повелся на ложь евроскептиков».

«Последствия решения британцев сегодня невозможно полностью предсказать», — продолжил Пашку. «Нам очень много предстоит сделать в связи с осуществлением решения британцев по выходу из ЕС, но боюсь, что британцы больше не будут пользоваться таким пониманием, каким пользовались до сих пор. (…) Единственный, кто в этой ситуации радуется, так это Кремль, который получил бесплатно то, что в иных случаях приходится покупать у экстремистских партий в Европе», — добавил политик.

Сенатор и бывший премьер-министр Мирча Джоанэ заявил, что Британия принесла Европе «плохую весть». «Тяжелая новость для Европы. Англичане решили покинуть Европейский союз. Будущее более чем 200 тыс. румын в Объединенном Королевстве остается по меньшей мере неопределенным, а национальная валюта уже начала обесцениваться», — заявил он.

Джоанэ также считает, что «риск распространения этого заразного импульсивного желания выйти из европейской конструкции огромен». «Во время этого «развода», мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо», — подвел итог румынский политик.