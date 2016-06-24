Кишинёв, 25 июня, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Буюканский районный суд столицы Молдавии Кишинева выдал 24 июня ордер на 30 суток ареста для мэра города Оргеев, олигарха Илана Шора, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег, а также в причастности к краже 1 млрд. евро из банковской системы страны, которую в республике называют «кражей века». Как передает корреспондент ИА REGNUM, тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуроров, считающих, что находясь на свободе Шор может повлиять на ход следствия или покинуть страну.

scandaly.ru Свадьба Жасмин и Илана Шора

Адвокаты Илана Шора назвали арест безосновательным. У здания суда также прошел пикет в защиту Шора, на который прибыли несколько сотен жителей Оргеева и члены движения «Равноправие», которое недавно возглавил Шор. Люди скандировали лозунг «Илан, мы с тобой!» и называли Илана Шора «политзаключенным».

Илан Шор, является супругом российской певицы Сары Манахимовой (Жасмин), был задержан Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) 21 июня. В НЦБК сообщили о возбуждении в отношении него нового уголовного дела о махинациях в банках.

Напомним, весной 2015 года Илана Шора уже арестовывали по делу о выводе из Молдавии 18 млрд леев ($1 млрд). Ему официально было предъявлено обвинение по делу о «Banca de Economii», административный совет которого он возглавлял. Однако в мае 2015 года Илан Шор был выдвинут движением «Равноправие» в качестве кандидата в мэры Оргеева — райцентра в центральной части Молдавии. Регистрация в качестве кандидата на местных выборах позволила ему ходатайствовать об освобождении его из-под домашнего ареста, под которым он тогда находился в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Осенью того же года Шор написал донос против экс-премьера Владимира Филата, который после этого был арестован по обвинению в коррупции. Он заявил, что Филат причастен к выводу денег из банковской системы, и что сам Шор передал Филату в качестве взяток большие суммы денег — в общей сложности около $250 млн. После этого попыток арестовать мэра Оргеева молдавские правоохранительные органы больше не предпринимали.