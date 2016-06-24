Анкара, 24 июня, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Турецкая ассоциация туроператоров считает, что турецким отелям следует отказаться от системы «всё включено». Об этом сегодня, 24 июня, пишет турецкое издание Huriyett.

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Сообщается, что система «всё включено» привлекательна для туристов, которые разбираются в затратах. Отели, работающие по этой системе, не могут поднять цены, при этом с каждым днем они растут на отдельные услуги. «Обыденность этой системы в Турции приводит к снижению дохода в секторе. Мы должны постепенно уменьшить количество отелей с системой «всё включено», — сказано в сообщении ассоциации.

Глава турецкой ассоциации туроператоров Базаран Улусой считает, что одним из способов увеличения доходов туристической отрасли Турции является привлечение в страну более состоятельных туристов. Он считает, что турецкие отели предоставляют услуги на уровне европейских курортов, но по более низким ценам. Также Улусой считает, что туристический сезон в Турции можно считать круглогодичным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нынешнем году отток туристов из Турции стал крупнейшим за последние 17 лет. Самое существенное сокращение турпотока произошло из России. После того как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией, Москва ввела санкции против Анкары, и поток туристов из России иссяк. Наблюдается сокращение турпотока и из других стран. Это связано с постоянными террористическими актами в Турции.