Минск, 24 июня, 2016, 21:32 — ИА Регнум. «Местными «идеологами» для белорусов предложен специфический образ победителя шведов и тевтонов, защитника земли Русской», — заявил 24 июня корреспонденту ИА REGNUM председатель витебской общественной организации Русский культурный центр «Русь» Игорь Потапов, оценивая установку в белорусском областном центре памятника Александру Невскому.

Игорь Потапов Открытие памятника Александру Невскому в Витебске

Открытие памятника состоялось во второй половине дня и прошло при большом стечении народа. Церемонию провели местные чиновники в лице руководства города и области. Состоялся молебен и освещение памятника.

«Было и костюмированное историческое представление встречи Александра Невского с женой и сыном, а ещё — полёты ангелов под стрелами автокранов», — поделился впечатлениями Игорь Потапов.

По его мнению, памятник святому благоверному князю, прославившему Русь, мог бы быть более адекватным, если чиновники тайно не воплотили свои специфические пристрастия. Об общественном обсуждении проекта памятника витебской общественной организации ничего не известно.

Собеседник привёл в пример более адекватного отражения образа Александра Невского в монументе князю и русской дружине в Пскове на горе Соколиха. Скульптурная композиция была открыта в 1993 году, авторы памятника — скульптор Иосиф Козловский и заслуженный архитектор РСФСР Пётр Бутенко.

«На псковском памятнике святой благоверный князь Александр Невский предстал в окружении дружинников из Пскова, Новгорода, Владимира и Суздаля», — отметил Потапов.

По его мнению, в псковском монументе прослеживается идея единства, мощи, защиты русской земли. «С витебским памятником, как говорится, разница разительная», — отметил он.

«Ничего от этого в памятнике Александру Невскому в Витебске нет и в помине, нет русского духа, — констатировал Потапов. — А чтобы в этом никто не сомневался — ещё и надпись на постаменте на «белмове».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении открыть памятник Александру Невскому в Витебске стало известно в начале июня — председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин между прочим поведал, что средства субботника предполагается потратить на установку именно этого памятника, сама идея которого столь долго вызывала аллергию у чиновников постсоветской республики. Однако такой настрой не помешал Александру Лукашенко принять орден Александра Невского, которым его наградил Владимир Путин.

Ещё 26 августа 2013 года белорусский скульптор, председатель Витебского отделения Белорусского союза художников Александр Гвоздиков рассказал корреспонденту ИА REGNUM о судьбе памятника. «Православная церковь однозначно поддержала только проект установления памятника Александру Невскому, — сообщил белорусский скульптор. — Власти приняли решение установить памятник Ольгерду. Когда мы спросили, как быть с памятником Александру Невскому, нам ответили: из министерства культуры в Витебск пришло письмо, где министерство не рекомендует установление памятника Александру Невскому».

Белорусская общественность за последние годы неоднократно призывала власти прекратить «войну памятников» и отказаться от актов вандализма. Противоположную позицию заняли русофобы из среды прозападной оппозиции в постсоветской республике. Недавно белорусская интеллигенция снова высказалась по данному вопросу, поддержав намерение властей установить памятник Александру Невскому. При этом ни проект, ни смета, ни друге вопросы властями на публичное обсуждение вынесены не были. В свою очередь местечковые националисты при поддержке обслуживающих их СМИ начали сбор подписей против установки памятника, однако насколько преуспели в этом — неизвестно.