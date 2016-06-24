Москва, 24 июня, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Задержание Белых за взятку не похоже на политический заказ, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, комментируя преступление губернатора Кировской области Белых.

ИА REGNUM Паутина

«В данном случае неудобно говорить об этой истории через призму подозрения в политическом заказе с учетом того, что Белых взят с поличным. При этом могу сказать, что хотелось бы верить, что так же тщательно и пристально, как за Белых, правоохранительные органы следят за всеми губернаторами и что это не выборочная борьба с коррупцией и что не за одним Белых время от времени ведется наблюдение», — сообщил Калачев.

Он добавил, что история с губернатором Кировской области — это «удар по репутации либералов». «Я не исключаю, что на этом история не закончится. В глазах российской общественности главным либералом всегда был не Белых, а Чубайс. И возникает вопрос с компанией Роснано, где обещали, что изменят нашу жизнь», — заключил политолог.

Напомним, ранее в столице был задержан губернатор Кировской области Никита Белых по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро.