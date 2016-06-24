Москва, 24 июня, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Задержание губернатора Кировской области Никиты Белых по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро вызвало удивление у российских политологов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Отметим, что многие пока отказываются комментировать задержание кировского губернатора.

«Я невероятно удивлен этому событию, потому что он в свое время представлял либеральную партию «Союз правых сил», которая отличалась тем, что постоянно критиковала коррупционную власть, а теперь такой случай», — заявил ИА REGNUM член постоянной комиссии по избирательным правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в СК РФ заявили о задержании губернатора Кировской области по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

«Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных преступлений не бывает политического окраса», — заявил официальный представитель комитета Владимир Маркин.