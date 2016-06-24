Москва, 24 июня, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для истребителей шестого поколения, которые будут в будущем созданы Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе КРЭТ.

Логотип концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)

В новом изделии будет достигнута практически полная автоматизация процесса работы бортового комплекса обороны, включая антенные системы и приборные блоки, которые будут интегрированы с основным бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) самолёта. Этот принцип является основным при построении перспективных систем РЭБ.

«Современные и перспективные авиационные, полностью интегрированные с основным БРЭО, системы РЭБ оснащаются широкополосными приемниками, охватывающими весь используемый радиочастотный спектр, применяют цифровую обработку сигналов, которая обеспечивает автоматическое программное формирование баз данных для классифицирования и идентификации источников излучения и в, конечном итоге, для принятия решения на радиоэлектронную защиту и радиоэлектронное подавление. Кроме того, наиболее совершенные системы при пеленгации источников излучения обеспечивают и их высокоточную геолокацию, достаточную для применения управляемого оружия», — заявил советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

Согласно имеющейся информации, российский истребитель шестого поколения будет гиперзвуковым, сверхманевренным, и многофункциональным, а также будет обладать сниженной радиолокационной заметностью. Помимо этого, самолет будет иметь как пилотируемую, так и беспилотную модификацию.

В последние годы Россия достигла достаточно серьезных успехов в области создания авиационных средств РЭБ. Поэтому дальнейшее развитие этих систем выглядит вполне логично. Что же касается истребителя шестого поколения, то обсуждать этот проект всерьез пока слишком рано — в 2017 году начнется серийное производство пока ещё истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА.