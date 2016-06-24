Санкт-Петербург, 24 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко проинформировал главу правительства РФ Дмитрия Медведева о развитии науки и наукоемких отраслей городской экономики, в частности, фармацевтического кластера, сообщает пресс-служба правительства России. Встреча состоялась 24 июня в Петербурге, куда премьер приехал на заседание президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России.

government.ru Встреча Д.Медведева и Г.Полтавченко

Отвечая на вопрос премьера о положении дел в петербургской науке и связанных с нею отраслях, губернатор Петербурга отметил, что в городе на научно-исследовательские работы тратится порядка 3,8% в общем объеме валового регионального продукта, в то время как средняя цифра по России — 1,4%.

По словам Полтавченко, в Петербурге делают ставку на создание «кластерной экономики нового типа, особенно по таким современным направлениям, как, например, фармацевтика».

«Здесь вкладываются средства не только в производство, но и в разработку совершенно нового уникального продукта, и могу сказать, что интерес к этому кластеру со стороны бизнеса очень высокий», — пояснил губернатор, отметив, что в рамках ПМЭФ-2016 властями Санкт-Петербурга подписано инвестиционных договоров в общей сложности на 118 млрд рублей, в том числе на строительство четырёх новых фармацевтических предприятий и развитие НИОКР по линии фармацевтики.

«Сегодня уже 18% всей современной фармацевтики в России выпускается в Санкт-Петербурге. Мне кажется, хороший результат. Но это только начало», — отчитался Георгий Полтавченко.

Дмитрий Медведев заметил, что «за последнее время фармацевтическая промышленность демонстрирует невиданные темпы роста — где-то 125%».

«Это очень важно, особенно в связи с курсом на замещение иностранных дорогих препаратов аналогичными российскими препаратами. Потенциал у нас очень большой. Обязательно прошу вас продолжить эту работу», — обратился премьер к губернатору.

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Второй темой беседы Дмитрия Медведева и Георгия Полтавченко стало строительство школ и переход школ на работу в одну смену. По словам петербургского градоначальника, «у нас в Санкт-Петербурге, может быть, в одном из немногих регионов, дети учатся в одну смену в школе».

В связи с этим премьер вспомнил, что когда он учился в ленинградской школе, та работала в две смены, «в общем ещё в благополучные советские времена».

Полтавченко сообщил, что в Петербурге в этом году планируется завершить строительство четырех школ, а в ближайшие три года — ещё 31 школы. Одновременно в Петербурге, по словам губернатора, «практически решили проблему с дошкольными учреждениями».

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Полтавченко принял предложение Медведева воспользоваться возможностями федеральной финансовой поддержки для строительства новых школ, в дополнение к тем средствам, которые заложены в адресную инвестиционную программу Петербурга.

«Под неё мы выделяем средства, тем более, если будет ещё из федерального бюджета поддержка, то точно решим эту проблему», — пообещал губернатор северной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство образовательных учреждений бюджет Петербурга будет выделять 5,4 млрд рублей ежегодно с 2018 года, но до тех пор Смольный предлагает возводить объекты за счет инвестора. При этом власти либо будут выкупать объект по проектной стоимости с учетом индексации, либо сделают это за пять лет. В течение этого срока эксплуатировать объект будет инвестор, а осуществлять образовательную деятельность — город.