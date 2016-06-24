Санкт-Петербург, 24 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Целый пчелиный рой обнаружили петербуржцы на одном из припаркованных автомобилей в Красногвардейском районе города. Сообщение об этом появилось днем 24 июня в соцсетях.

PollyDot Пчелы

Судя по фотографии, пчелы облюбовали белый кроссовер Ford Kuga, стоящий у дома 22 по проспекту Наставников.

В своих откликах на это сообщение пользователи популярной группы в соцсети предлагают владельцу машины срочно вызвать специалистов, чтобы те удалили пчелиную матку, вслед за которой улетит и весь рой. Также высказываются опасения за здоровье прохожих и особенно детей, которые могут случайно пострадать от укусов пчел.

Не обошлось и без шуток о собственном мёде, который скоро появится у автомобилиста — правда, машина при этом ездить уже не будет. Также прозвучало предположение, что пчелы приняли за соты решетку радиатора.

Как сообщало сегодня ИА REGNUM, рой пчел весом около 3−4 кг был найден на территории детского сада в Москве. Скопление насекомых находилось на дереве, на высоте 6 м над землей.

Сотрудники МЧС аккуратно собрали насекомых в емкость и вывезли их в лесной массив. Никто из воспитанников детсада не пострадал.