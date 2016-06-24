Москва, 24 июня, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Несмотря на положительную динамику ряда экономических показателей, в последние месяцы, в том числе рост промышленного производства, падение уровня инфляции, что в конечном счете обусловило снижение в I квартале 2016 г. ВВП темпами ниже ожидаемых, социально-экономическая ситуация в России продолжает оставаться напряженной. В особенности это касается социальной составляющей. Так, согласно официальной статистике, в апреле 2016 г. произошло замедление годовых темпов роста номинальной заработной платы, отрицательную динамику показывает реальная заработная плата, розничный товарооборот, уровень безработицы, заявила старший преподаватель кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Владислава Полетаева комментируя корреспонденту ИА REGNUM рост числа потенциальных банкротов.

William Ross Банкрот

«Очевидным следствием падения или полной потери доходов населения (например, в случае увольнения) является снижение платежеспособности заемщиков — физических лиц, а также учащение случаев неисполнения ими своих обязательств. Достаточно часто граждане по причине низкой финансовой и экономической грамотности неспособны произвести адекватную оценку возможностей по своевременному исполнению обязательств перед кредиторами», — пояснила эксперт.

«Многие банки в последнее время начали применять более взвешенный подход к организации процедуры кредитования, в частности, к анализу кредитоспособности потенциальных заемщиков. Произошли изменения в структуре кредитования физических лиц. Так, в настоящее время наибольшее количество новых выдач приходится на залоговые ипотечные ссуды, одновременно, доля нецелевых потребительских кредитов, обладающих более высоким кредитным риском, падает. Однако, более ранние ссуды достаточно часто нуждаются в реструктуризации, которую с принятием изменений к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающими процедуру банкротства гражданина, осуществляются уполномоченными сотрудниками, не имеющими необходимых знаний и опыта», — сказала Полетаева.

«Очевидно, что граждане, не обладающие достаточным уровнем юридической и финансовой грамотности не в состоянии самостоятельно провести реструктуризацию своих долговых обязательств. Этим и объясняются участившиеся случаи банкротства физических лиц», — подчеркнула эксперт.