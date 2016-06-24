Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержаны члены банды, которые грабили пенсионеров в Москве. Как проинформировали ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе МВД России, добычей аферистов стали свыше 50 млн рублей, обманутыми оказались более 200 пожилых людей.

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В полицию данные о деятельности преступной группировки поступили в декабре прошлого года. Грабили пенсионеров мошенники дистанционно: с помощью мобильных телефонов, находясь при этом в донском регионе.

Известно, что группировка была сформирована на этнической основе. По подозрению в мошенничестве задержано более 20 человек. Все члены ОПГ являются жителями Ростовской области.

Злоумышленники звонили пожилым жителям российской столицы, обманом получали доступ к их вкладам, а затем обналичивали денежные средства с этих счетов. Преступники представлялись сотрудниками социальных служб.

В ходе обысков у членов банды изъято 45 мобильных телефонов, 18 планшетов, 200 сим-карт, планы-инструкции бесед с будущими жертвами, базы данных пенсионеров, проживающих в Москве и 53 банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Членов ОПГ в ближайшие дни доставят в Москву для проведения следственных действий.