Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Ростовская область, согласно данным Ростовстата, оказалась в лидерах по росту стоимости минимального набора продуктов питания, по сравнению с другими регионами юга России. Так, в мае продуктовая корзина в среднем по области подорожала на 2,4%, что выше среднероссийского показателя (1,7%). При этом стоимость продуктовой корзины составляет 3488 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 июня со ссылкой на опубликованные данные территориального органа госстатистики.

kursktv.ru Потребительская корзина

Стоит отметить, что стоимость минимального набора продуктов питания среди регионов ЮФО выше всего на Кубани — 3912 рубля, но рост за май составил только 2%. В Астраханской области за последний весенний месяц потребительская корзина подорожала на 1,1% и составила 3490 рублей. Такой же рост зафиксирован в Волгоградской области, но стоимость минимального продовольственного набора здесь ниже — 3407 рублей.

Меньше всего стоимость изменилась в Калмыкии. Так, в степной республике рост показателя небольшой — 0,3%, но стоит потребительская корзина 3427 рублей. А в Республике Адыгея стоимость минимального набора продуктов питания снизилась на 0,3% и составляет 3502 рубля.

Добавим, что стоимость минимального набора питания с начала года также больше всего подорожала на Дону — на 4,7% (4,6% — в РФ). На второй ступени — Кубань (4,4%), третью разделили Волгоградская область и Калмыкия — 2,3%.