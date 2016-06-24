Москва, 24 июня, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Депутаты Государственный думы сегодня, 24 июня, приняли «антитеррористический пакет» законов во втором и третьем чтении. Закреплён новый состав преступления: речь идёт о международном терроризме, за который преступник может получить пожизненное заключение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Уточняется, парламентарии намерены уменьшить возрастной порог ответственности за преступления, связанные с терроризмом, до 14 лет.

Уголовная ответственность за акт международного терроризма предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы. Наказываться будут действия, подвергающие опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность российских граждан. Распространяется наказание и на действия, которые совершены в целях нарушения мирного сосуществования стран и народов, или тех действий, которые направлены против интересов российского государства.

Уголовная ответственность с наказанием от пяти до восьми лет лишения свободы наступает за содействие экстремистской деятельности. Имеется в виду склонение к совершению хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, а также за вербовку или какое-то иное вовлечение.

Лишение свободы сроком до трёх лет может быть назначено за то, что человек не сообщил об известных ему готовящихся терактах в правоохранительные органы. Между тем, если террористическая акция планировалась супругом или близким родственником, уголовная ответственность не предусмотрена.

Согласно принятым документам, наказание за причастность к деятельности террористической организации ужесточается. Лишение свободы может составлять от 10 до 20 лет (в настоящее время — от 5 до 10 лет).

Решено не вводить основания для лишения российского гражданства. И не ограничивать выезд из страны лиц, которым вынесено предостережение по поводу их возможной причастности к террористическим действиям.

Операторы сотовой связи обязаны хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки — шесть месяцев. Для интернет-провайдеров срок хранения записей, в частности, в соцсетях сокращен до года.