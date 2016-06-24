Санкт-Петербург, 24 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник после допроса покинул здание Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу на набережной Мойки. Выйдя из здания, Резник сообщил, что с него взяли подписку о неразглашении, поэтому передать содержание беседы со следователем он не может, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Максим Резник

Резника вызвали на допрос по уголовному делу его коллеги Вячеслава Нотяга утром 24 июня. Резник прибыл в здание ГСУ к 11:00, затем некоторое время ожидал следователя, так как на Мойке, 86, где расположен петербургский офис СКР, проходили пожарные учения.

По словам Резника, беседа продолжалась около трех часов. Депутат не исключил, что его могут повторно вызвать на допрос в качестве свидетеля.

«Как я и говорил ранее, считаю «дело Нотяга» политически мотивированным», — заявил Резник.

Читайте в этом сюжете: Петербургский ЗакС: сезон охоты

Максим Резник также прокомментировал уголовное преследование другого депутата, единоросса Светланы Нестеровой, которую суд накануне поместил под домашний арест по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. По словам Резника, это дело также имеет политическую природу и было заведено «под выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, внефракционный депутат Вячеслав Нотяг находится под домашним арестом по обвинению в получении взяток от директора строительной компании «Воин-В». Нотяг два месяца провел в СИЗО и тюремной больнице, 20 июня ему смягчили меру пресечения. Максим Резник неоднократно выступал в защиту Вячеслава Нотяга.

Единоросс Светлана Нестерова 23 июня помещена под домашний арест решением суда. Ее обвиняют в мошенничестве при распределении бюджетных средств в особо крупном размере. «Единая Россия» приостановила членство Нестеровой в партии.