Волгоград, 24 июня, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Волгоградской области укус клеща стал смертельным для жителя Котельниковского района. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора 24 июня, мужчина заразился крымской геморрагической лихорадкой, которая и привела к летальному исходу.

pixabay.com Клещи

По данным ведомства, на сегодня в области зарегистрировано 12 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Так, три человека подхватили эту болезнь в Октябрьском районе, трое — в Суровикинском, пятеро — в Котельниковском, еще один случай зарегистрирован к Клетском районе.

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Уже 11 случаев крымской лихорадки зарегистрировано в Волгоградской области

Во всем случаях заболевшие ухаживали за сельскохозяйственными животными без средств индивидуальной защиты, что и привело к укусам клещей и заражению. Кроме того, при снятии они раздавливали клещей, а за медпомощью не обращались.

Добавим, что с начала клещевого сезона за медицинской помощью по поводу укусов этими кровососущими насекомыми обратился 2251 человек, в том числе 677 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах крымской геморрагической лихорадкой на сегодня заболели 88 человек (больше всего 34 человека — в Ростовской области). Три летальных случая зарегистрированы на Ставрополье и на Дону. Всего клещи покусали свыше 23,9 тыс. человек.