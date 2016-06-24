Ташкент, 24 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Флаг ООН

Президенты стран-членов ШОС выступили за скорейшее принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом.

«В контексте борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и другими новыми вызовами и угрозами государства-члены ШОС выступают за скорейшее принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом», — говорится в Ташкентской декларации, принятой по итогам саммита.



Президенты выразили убеждение в том, что победить международный терроризм возможно только путем наращивания совместной работы и общими консолидированными усилиями всего мирового сообщества на основе международного права.



Подчеркивается, что за 15 лет своего существования ШОС сумела стать сплоченным, полноценным и авторитетным международным объединением, добилась заслуженного признания не только на евразийском пространстве, но и в глобальном измерении.

«За 350 дней, которые прошли под председательства Узбекистана в ШОС, состоялось свыше 380 мероприятий различного уровня и, это действительно был выдающийся период деловой активности во всех сферах деятельности этого объединения», — констатировали участники заседания.

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. В 2015 году в ШОС была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана. Председательство в организации на саммите ШОС в Ташкенте переходит от Узбекистана к Казахстану.