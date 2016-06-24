Москва, 24 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Закон, запрещающий выращивание растений и животных с использованием ГМО-технологий и вводящий штрафы за нарушение требований, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

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Так, согласно тексту документа, «запрещаются выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии, содержащие генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом естественных (природных) процессов».

Штраф для должностных лиц-нарушителей законодательства составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 100 тыс. до 500 тыс.

Исключение делается для «выращивания и разведения таких растений и животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ».

Импортеры ГМО будут обязаны пройти регистрацию — не прошедшие экспертизу образцы генно-модифицированных организмов на территорию России не попадут.

При этом законом предусматривается, что правительство РФ может ввести запрет на ввоз ГМО-организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, или продукции с ГМО.