Астана, 24 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В системе международных денежных переводов как в Казахстан, так и из него, на первом месте со значительным отрывом от других стран находится Россия. Это следует из статистики системы международных денежных переводов (СДП) за май 2016 года, которую Национальный банк Казахстана опубликовал сегодня, 24 июня.

ИА REGNUM Рубли

По данным регулятора, из Казахстана за рубеж было отправлено 28 587,3 млн тенге (около 5,5 млрд рублей). В разрезе стран на первом месте находится Россия с 42,5% в объеме переводов — это 12 145,7 млн тенге (2,3 млрд рублей). Далее следуют Узбекистан (984,7 млн рублей), Киргизия (272,5 млн рублей), Украина (141,5 млн рублей) и другие страны.

В разрезе валют Нацбанк приводит такие данные: «Основная доля отправленных переводов в российских рублях составила по количеству 44,4%. Доля российских рублей от общего объема отправленных переводов составила 32,7% ввиду того, что около половины всего объема переводов, проведенных через СДП, направлялась из Казахстана в Российскую Федерацию (49,8% от общего количества и 42,5% от общего объема отправленных за рубеж переводов). Доля отправленных переводов через СДП в долларах США составила по количеству 53,1% и по сумме 64,7%».

Из-за рубежа в Казахстан через СДП поступило 21 570,8 млн тенге (порядка 4,1 млрд рублей). Здесь разрез стран выглядит несколько иначе, однако список опять же возглавляет Россия — ее доля составляет 54,5% или 11 745,5 млн тенге (2,2 млрд рублей). Другие страны, откуда больше всего переводят деньги в Казахстан, это Германия, США, Киргизия, Узбекистан и другие.

Страна

Кол-во

(тыс.

транзакций)

Доля от

общего кол-

ва, в %

Сумма

(млн тенге)

Доля от

общей суммы,

в %

Российская Федерация

59,6

57,9%

11 745,5

54,5%

Германия

7,1

6,9%

697,8

3,2%

США

4,5

4,4%

685,9

3,2%

Киргизия

2,8

2,7%

1 660,0

7,7%

Узбекистан

2,8

2,8%

1 081,8

5,0%

Турция

2,6

2,5%

423,3

2,0%

Республика Корея

2,3

2,2%

771,0

3,6%

Украина

1,4

1,3%

151,2

0,7%

ОАЭ

1,3

1,3%

289,7

1,3%

Таджикистан

1,1

1,1%

233,8

1,1%

Прочие

17,3

16,8%

3 830,6

17,8%

Общий итог

102,8

100,0%

21 570,8

100,0%

Основные валюты переводов — рубли и доллары. «Основная доля полученных из-за рубежа переводов денег через СДП проводилась в российских рублях (51,4% от общего количества и 40,7% от общей суммы полученных переводов) и долларах США 41,0% и 54,6% соответственно», — информирует регулятор.

Внутри самого Казахстана объемы переводов составили 1625,0 млн тенге (310,7 млн рублей). В разрезе валют 51,7% пришлось на тенге, 42,1% — на доллары, 5,3% — рубли и 0,8% — евро.

Отметим, что российская доля в переводах в Казахстан и из республики с прошлого года выросла. Так, в мае 2015 года на Россию пришлось 37,3% объема переводов денег из Казахстана в другие страны (около 2,7 млрд рублей по курсу ЦБ РФ в мае 2015 года). Среди переводов в Казахстан извне доля России составляла 52,8% от общего объема (1,4 млрд рублей).