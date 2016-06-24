Лондон, 24 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Великобритании на референдуме о членстве страны в ЕС наиболее активными противниками членства в блоке оказались граждане страны старше 65 лет и жители провинции, свидетельствуют социологические данные портала YouGov.

YouGov Возраст избирателей

За выход из ЕС активнее всего голосовали жители небольших населенных пунктов, где, в основном, проживает рабочий класс. Жители крупных городов, например, Ливерпуля, Манчестера, Лондона, в большинстве проголосовали за членство в Евросоюзе.

Против выхода также высказались жители Шотландии и Северной Ирландии: 1,66 млн шотландцев против 1 млн избирателей (за Brexit) и 440 тыс. избирателей Северной Ирландии против 349 тыс. за выход из ЕС.

По окончательным результатам референдума, по итогам обработки бюллетеней со всех 382 избирательных участков за прекращение членства страны в Евросоюзе проголосовало 52% граждан Великобритании (17,41 млн человек), за евроинтеграцию высказались 48% (16,14 млн человек).