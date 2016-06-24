Вашингтон, 24 июня, 2016, 11:45 — ИА Регнум.



catholicnewsagency.com

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) получила нового председателя — на смену Роберту Джорджу пришел Томас Риз. Впервые католический священник и иезуит избран на такую высокую должность, подчеркивает CNA.

Ранее в 2014 году он был назначен членом этой Комиссии, независимого и двухпартийного органа, который рассматривает факты нарушений религиозной свободы во всем мире и дает политические рекомендации государственному департаменту, Конгрессу и президенту Соединенных Штатов.

«Для меня большая честь выступать в качестве председателя USCIRF и работать со своими коллегами в поддержку свободы религии или убеждений, — заявил отец Томас. — Мировые события подчеркивают важность этого фундаментального права: религиозная свобода, ключевой фактор для многих направлений американской внешней политики, находится под серьезной и постоянной угрозой на большей части земного шара».