Минск, 24 июня, 2016, 11:12 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Хочу вас поблагодарить за то, что наша Белоруссия — единственное из европейских государств получило статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. Без поддержки великого Китая это было бы невозможно. Мы вам весьма благодарны», — заявил 24 июня в Ташкенте Александр Лукашенко во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко заявил о готовности официального Минска идти по пути углубления отношений с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества. Он также заверил, сказано в официальном сообщении, что как Китай, так и ШОС в целом, могут рассчитывать на поддержку Белоруссии в любых вопросах.

«Мы готовы быть «западными воротами» этой организации», — сказал руководитель постсоветской республики.

Лукашенко напомнил о строительстве под Минском Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», отметив: «Как вы его назвали, это жемчужина Великого шелкового пути. Мы будем делать все и делаем сейчас, чтобы этот проект был наполнен экономическим содержанием».

«В свою очередь Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением пятого Всебелорусского народного собрания, где обсуждался пятилетний план социально-экономического развития Белоруссии», — сказано в сообщении президентской пресс-службы.

Там проинформировали также, что председатель КНР проявил интерес к парламентской кампании в постсоветской республике: «В связи с этим он выразил поддержку усилий, нацеленных на спокойное проведение выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Минске Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии «мощная экономика» и не следует игнорировать специфику китайского опыта производства. Отметим, КНР является одним из главных кредиторов официального Минска, предоставляя миллиардные «связанные» кредиты, не обусловленные политическими требованиями, но лишь закупкой китайских товаров и услуг.