Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Только восемь пассажирских автобусов в Ростове-на-Дону оснащены кондиционерами. Поэтому большинству горожан изнывать от зноя приходится не только на улице, но и в общественном транспорте, который больше похож летом на сауну. Как проинформировали ИА REGNUM в администрации донской столицы 24 июня, пассажирский транспорт проверили блогеры и общественники.

rostov-gorod.ru Автобус

Для миллионной столицы юга России это ничтожно мало, считают горожане, так как летом столбики термометров редко, когда опускаются ниже 30 градусов в тени.

«В транспортном мире южной столицы есть несколько «оазисов»: автобусы с кондиционерами в салоне. Все кондиционеры работают исправно. Правда, таких машин пока всего восемь», — отметил руководитель сайта Ростов-Транспорт.Инфо Игорь Негодаев. По его словам, большинство пассажиров надеются на то, что закупаемый транспорт впредь будет обязательно содержать пункт о наличии кондиционера в салоне.

Отметим, что комфортный температурный режим крайне важен для пожилых людей.

Между тем, с 1 июня проезд в общественном пассажирском транспорте подорожал на 2 рубля. Так, в автобусах и маршрутных такси стоимость зафиксирована на уровне 19 рублей, в электротранспорте — трамвая и троллейбусах — 17 рублей.

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16 трамваев обойдутся Ростову-на-Дону почти в 525 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках обновления транспорта в Ростове-на-Дону городское трамвайное депо пополнится 16-ю новыми вагонами. На их закупку направят почти 525 млн рублей. Примечательно, что все они будут оснащены кондиционерами. Этот пункт прописан в документации, размещённой на сайте госзакупок.