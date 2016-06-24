Лондон, 24 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Филип Хэммонд заявил 24 июня, что президент России Владимир Путин, должно быть, с радостью воспринял новость о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению дипломата, на власти России отныне будет оказываться меньше давления, поскольку со временем санкции Брюсселя против России будут ослаблены.

Напомним, по официальным данным, в референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе победили сторонники выхода из блока, в котором Лондон был одним из самых активных сторонников санкций против Москвы, введенных после крымского референдума в марте 2014 года.