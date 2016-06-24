Амстердам, 24 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Лидер нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что граждане Нидерландов хотят самостоятельно управлять страной. Он призвал провести референдум о выходе Нидерландов из Евросоюза (ЕС), сообщает Reuters.

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«Мы хотим сами управлять нашей страной, нашими деньгами, нашими границами и нашей иммигрантской политикой», — сказал Вилдерса.

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен выступила с призывом провести подобный же референдум во Франции. Об этом крайне правый политик сообщила в своём Twitter.

«Результаты референдума в Великобритании — это победа свободы! Теперь в самой Франции и в остальных странах Европейского союза следует, как я требую этого уже многие годы, провести аналогичный референдум», — написала она.

Глава Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж выступил с поздравительным обращением к британским гражданам, проголосовавшим за выход страны из состава ЕС.

По его словам, выбор был сделан правильно и теперь многие страны ЕС повторят британский опыт. При этом политик сослался на Нидерланды, Данию, Швецию. Не исключил он возможности выхода и для Австрии и Италии.