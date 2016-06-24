Пекин, 24 июня, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Согласно отчету, опубликованному Государственным советом КНР, на развитие спорта в Китае в 2016—2020 гг. будут выделены рекордные 1,5 трл юаней ($228 млрд).

antonovayulia.ru Спорт в Китае

«Мы внимательно изучили вопрос и пришли к выводу, что спорт должен быть интегрирован с образованием, культурой, туризмом и медициной. Только в таких случаях возможно добиться серьезных спортивных результатов и общего оздоровления нации», — заявил член Госсовета КНР Лю Гоюн.

Чиновники ожидают, что при правильном расходовании средств на развитие спортивной инфраструктуры, к 2020 г. более 700 млн жителей КНР начнут регулярно заниматься спортом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские чиновники подготовили долгосрочный план развития футбола, согласно которому к 2050 г. КНР станет одной из ведущих футбольных держав.