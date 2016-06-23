Ташкент, 24 июня, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили реализацию достигнутых договоренностей и перспективы сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Ислам Каримов и Нарендра Моди

«Узбекистан поддерживает стремление Индии к членству в ШОС, вступление страны в организацию еще больше повысит ее авторитет, послужит обеспечению мирной жизни и росту благосостоянию народов региона», — отметил Каримов.

В свою очередь, глава индийского правительства заявил о заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества с Узбекистаном.

Ташкент уделяет особое внимание связям с Нью-Дели. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между нашими странами последовательно развивается. За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 2 раза. В 2015 году этот показатель составил около $320 млн, в Узбекистане действуют более 100 предприятий с участием индийского капитала и представительства 15 фирм и компаний этой страны, передает МИД среднеазиатской республики.