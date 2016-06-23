Москва, 23 июня, 2016, 23:59 — ИА Регнум. В столице открылся 38-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Об этом сегодня, 23 июня, передает «Русская служба новостей».

myudm.ru 38-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ)

Сообщается, что на открытии нынешнего кинофестиваля нет президента ММКФ — режиссера Никиты Михалкова. На красной дорожке гостей фестиваля встречала супруга Михалкова Татьяна и глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов.

Позже стало известно, что Михалков проходит плановое медицинское обследование.

Ранее участников и гостей ММКФ поздравил президент РФ Владимир Путин. Церемония открытия проходит в концертном зале «Россия» на Пушкинской площади в Москве.

ММКФ продлится с 23 по 30 июня. В конкурсной программе фестиваля 12 картин. Россию представляет фильм Николая Досталя «Монах и бес».