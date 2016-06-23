СБ ООН призвал президента ДРК до конца года провести выборы
Нью-Йорк, США, 23 июня, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН выразил озабоченность в связи с арестом представителей оппозиции в Демократической Республике Конго (ДРК) и призвал президента Джозефа Кабилу до конца 2016 года провести выборы, передает Reuters.
Ранее конголезское правительство отметило, что по техническим причинам вряд ли сможет провести выборы. Противники Кабилы обвиняют его в попытке удержать власть.
Кабила, который с 2001 года находится у власти, в соответствии с конституцией ДРК не может пойти на третий срок. Однако он заявил о возможности проведения референдума, чтобы участвовать на выборах в ноябре 2016 года.
В резолюции, возобновившей санкции ООН, 15 членов Совбеза подчеркнули защиту основных свобод и прав человека. Они призывают к «прозрачным и своевременным выборам в ДРК, в частности, президентским и парламентским выборам в ноябре 2016 года в соответствии с конституцией» африканской страны.