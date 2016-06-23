Нью-Йорк, США, 23 июня, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН выразил озабоченность в связи с арестом представителей оппозиции в Демократической Республике Конго (ДРК) и призвал президента Джозефа Кабилу до конца 2016 года провести выборы, передает Reuters.

GovernmentZA Джозеф Кабила

Ранее конголезское правительство отметило, что по техническим причинам вряд ли сможет провести выборы. Противники Кабилы обвиняют его в попытке удержать власть.

Кабила, который с 2001 года находится у власти, в соответствии с конституцией ДРК не может пойти на третий срок. Однако он заявил о возможности проведения референдума, чтобы участвовать на выборах в ноябре 2016 года.

В резолюции, возобновившей санкции ООН, 15 членов Совбеза подчеркнули защиту основных свобод и прав человека. Они призывают к «прозрачным и своевременным выборам в ДРК, в частности, президентским и парламентским выборам в ноябре 2016 года в соответствии с конституцией» африканской страны.