Москва, 23 июня, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету, Минфин, ФНС и бизнес-сообщество намерены вести мониторинг применения закона о кассах, которые в онлайн режиме будут направлять сведения о покупках в налоговые органы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, в комитете Госдумы по бюджету и налогам депутаты совместно с представителями налоговой службы, министерства финансов, Общественной палаты и трех крупнейших объединений предпринимательского сообщества — РСПП, «Деловой России» и «Опоры России» обсудили принятый Госдумой закон.

Timm Suess Пришедший в негодность кассовый аппарат

Большинство замечаний бизнес-сообществ были учтены, отметили участники совещания. Единогласную поддержку нашла позиция «Единой России», изложенная в постановлении Госдумы, в котором решен вопрос о компенсации расходов на приобретение контрольно-кассовой техники теми, кто сейчас ее не применяет, а также о компенсациях регионам выпадающих доходов, связанных с предоставлением таких вычетов.

Также отмечалась крайняя важность и своевременность бюджетных грантов, предоставляемых на конкурсной основе производителям контрольно-кассовой техники, обеспечившим минимальные цены.

Все участники встречи договорились совместно вести мониторинг правоприменения закона, чтобы «обкатать» его нормы в переходный период, пока действует режим добровольного применения КТТ — до 1 июля 2018 года, и в случае необходимости принимать нужные изменения.

Со своей стороны, представители Минфина и налоговой службы заверили, сто готовы дать любые разъяснения с тем, чтобы избежать возможных ошибок в правоприменительной практике.

Госдума приняла закон, который предусматривает экспертизу касс и технических средств оператора фискальных данных, определяет порядок получения разрешения на обработку фискальных данных и перечень требований к оператору фискальных данных, устанавливает порядок ведения реестров ККТ и фискальных накопителей.

При расчетах через интернет вместо бумажного чека по требованию покупателя появится возможность предоставлять кассовый чек в электронной форме при наличии такой возможности. В банкоматах новые кассы не применяются.

Проект закона находтся на рассмотрении в Совфеде.