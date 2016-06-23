Фирнхайм, Германия, 23 июня, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Уголовная полиция и прокуратура германской федеральной земли Гессен начала расследование по факту стрельбы в кинотеатре Kinopolis в германском городе Фирнхайм. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба полиции Дармштадта.

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Сообщается, что во второй половине дня 23 июня полицейский спецназ ликвидировал неизвестного мужчину, устроившего стрельбу в кинотеатре Фирнхайма.

Ранее мужчина вошел в кинотеатр в маске и с оружием в руках. «Возник высокий уровень угрозы. Мотив и причины атаки неизвестны. Прокуратура и земельное ведомство уголовной полиции начали расследование», — сказано в сообщении полиции Дармштадта.