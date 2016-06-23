Симферополь, 23 июня, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Глава администрации города Керчи (Крым) Сергей Писарев, подозреваемый в получении взятки, арестован решением суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Глава администрации Керчи подозревается в получении взятки в размере 50 тыс. долларов США за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков. После передачи денежных средств подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Сегодня по ходатайству следователя Писарев арестован, также принято решение об отстранении от занимаемой должности.

Сегодня же, как сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета Керчи назначили и.о. главы администрации — им стал депутат Крымского госсовета Владимир Подлипенцев.