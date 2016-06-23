Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Региональный политсовет Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия» приостановил членство в партии депутата Заксобрания Петербурга Светланы Нестеровой в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе петербургского отделения партии.

Советский плакат «Будь бдительным!»

Одновременно приостановлены полномочия Нестеровой в качестве члена регионального политсовета.

Напомним, сегодня Красногвардейский районный суд Петербурга отправил Нестерову под домашний арест на 2 месяца. Депутата обвиняют в организации мошеннической схемы при распределении бюджетных средств и инкриминируют ей часть 3 статьи 33 и часть 4 статьи 159 УК (организация хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Нестеровой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Светлана Нестерова недавно заняла второе место на праймериз «Единой России» в Законодательное собрание по партийным спискам в округе №7 и имела все шансы стать кандидатом от партии на выборах 18 сентября. Теперь этого не произойдет.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский ЗакС: сезон охоты

Ранее политолог Дмитрий Гавра заявил ИА REGNUM, что если «Единая Россия» не позволит Нестеровой баллотироваться в сентябре, это поднимет электоральные шансы партии власти в Петербурге. «Избиратель получает сигнал о внутренней чистке рядов», — пояснил эксперт.

Секретарь регионального отделения партии, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров не раз подчеркивал, что ни один претендент, имеющий проблемы с законом, не станет кандидатом от «Единой России».