Москва, 23 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Заявление заместителя главы администрации президента Азербайджана Новруза Мамедова — это попытка азербайджанской стороны по-своему интерпретировать достигнутые договорённости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге 23 июня.

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22 июня Новруз Мамедов заявил в интервью азербайджанским телеканалам, что на трёхсторонней встрече президентов России, Армении и Азербайджана Санкт-Петербурге по Карабахскому урегулированию стороны достигли договоренности о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«На этой встрече преимущество было отдано поэтапному решению конфликта. То есть, отныне в урегулировании конфликта необходимо продвигаться поэтапно — освобождение пяти районов Азербайджана, потом еще двух районов и определение коридора. Затем определение статуса Нагорного Карабаха. В этом направлении, в принципе, стороны достигли договоренности», — сказал Мамедов.

Мария Захарова озвучила «коллективную просьбу» руководствоваться оригиналам заявления, которое было принято по итогам встречи в Санкт-Петербурге и которое она специально процитировала. При этом все остальные заявления представитель российского МИДа назвала «весьма недобросовестными, с попытками интерпретировать итоги встречи».

«Есть конкретное заявление, оно было озвучено, оно является официальным документом и из него следует исходить, а не из вольных прочтений или из каких-то извращенных интерпретаций кем-либо», — заключила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Санкт-Петербурге прошла трёхсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым по вопросу карабахского урегулирования. По итогам консультаций президентов было принято совместное заявление, в котором отмечено достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.