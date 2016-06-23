Ростов-на-Дону, 23 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила электронный аукцион на закупку новых трамваев. На эти цели из бюджета донского региона предусмотрено почти 525 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 23 июня со ссылкой на документацию, размещённую на сайте госзакупок.

rostov-gorod.ru Трамвай

Согласно общим требованиям, вагоны должны быть 2016 года выпуска и подходящими для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, а также быть окрашены в одну цветовую гамму: светлый фон. Также должно быть не менее трех входных дверей, имеющих электромеханический привод. Все створки должны иметь поручни для пассажиров, при выходе из салона. Как минимум один дверной проем должен быть оснащен аппарелью, обеспечивающей посадку пассажиров с детскими колясками и инвалидов с ограниченными возможностями.

Согласно техзаданию, требуются трамваи, оснащенные электронной системой распознавания остановок и информирования пассажиров о них, в том числе, с помощью «бегущей строкой». Аудиооповещение будет осуществляться с помощью радиооборудования без магнитолы.

Предполагается, что в вагонах будет не менее 27 сидячих мест, которые должны быть обиты легко чистящимся материалом. Кабина водителя должна быть оснащена пультом управления и сигнализацией. Зимой вагоны должны отапливаться, а летом охлаждаться.

Напомним, что поставить электротранспорт в областной центр должен ЗАО «Трансмашхолдинг». Первую «Городскую звезду» уже обкатали, испытания трамвай прошёл успешно и сейчас курсирует по городу. В текущем году на трамваи для Ростова-на-Дону будет потрачен 1 млрд рублей.