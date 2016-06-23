Симферополь, 23 июня, 2016, 16:19 — ИА Регнум. С мая 2016 года банк РНКБ в Крыму выдал более 100 тыс. карт «Мир» Национальной системы платежных карт. Сейчас банк выдаёт на полуострове до 5 тыс. карт в день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Российского национального коммерческого банка.

pendoamer Карта «Мир»

«Всего до конца 2016 года банк планирует выпустить более 500 000 карт «Мир», — сообщили в РНКБ.

В финучреждении уточнили, что картами можно пользоваться в сети банкоматов и платежных терминалов любого банка-участника платежной системы «Мир». В перспективе, с картами «Мир» будут работать все российские банки.

Помимо РНКБ карты «Мир» выпускают и другие банки, работающие в Крыму. Уже сейчас крымчане отмечают, что их карты «Мир», эмитированные на полуострове, принимаются к оплате в ряде магазинов Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство банкоматов и платёжных терминалов в Крыму готовы принимать любые пластиковые карты российских банков, а вот с зарубежными пока не работают из-за санкций.

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