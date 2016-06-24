Екатеринбург, 24 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Ретроспективу всемирно известных фильмов по мотивам произведений Уильяма Шекспира увидят жители Екатеринбурга. Фестиваль «Шекспир в летнюю ночь», завершившись в Москве, стартует в столице Урала.

Цитата из к/ф «Ромео и Джульетта». реж Франко Дзеффирелли. 1968. Великобритания, Италия Поцелуй

Программа подготовлена Британским Советом и Британским Институтом Kино и приурочена к празднованию 400-летия памяти Шекспира и Года языка и литературы России и Великобритании 2016.

Цитата из к/ф «Ромео и Джульетта». реж Франко Дзеффирелли. 1968. Великобритания, Италия Драка

«Фестиваль «Шекспир в летнюю ночь» призван рассказать широкой публике о влиянии фигуры Шекспира и его пьес на творчество режиссеров, модельеров и художников разных эпох, в том числе и наших современников», — сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе смотра. В рамках программы пройдут лекции о месте английского классика в мировой культуре.

Фестиваль открылся 23 июня в кинотеатре «Салют» показом фильма «Ричард III» 1995, картину представил британский актер Иэн МакКеллен, сыгравший в ней главную роль. Маккеллен поделился со зрителями богатым опытом исполнения ролей шекспировских персонажей: в возрасте 12 лет он дебютировал в роли Мальволио и с тех пор успел сыграть в постановках большинства пьес классика.

В программе фестиваля:

самые ранние в истории английского кинематографа экранизации Шекспира из Национального архива Британского института кино. Немых короткометражные фильмы будут демонстрироваться в сопровождении живой музыкой. Зрители увидят отрывки из первых версий «Гамлета», «Сна в Летнюю Ночь» и «Ричарда III», а также мультфильмы, нарисованные пионером британской анимации Энсоном Дайером;

Цитата из к/ф «Король Генрих V». реж Лоуренс Оливье. 1944. Великобритания Король

классическая постановка «Генриха V» 1944 года с Лоуренсом Оливье — действие происходит в 1415 году, когда 28-летний английский король вторгся во Францию, пытаясь укрепить свой пошатнувшийся трон. После ряда дорого доставшихся побед жестоко потрепанная армия Генриха сталкивается с пятикратно превосходящими их силами французов. Фильм получил премию «Оскар» — почётный приз Лоуренсу Оливье и особое упоминание международной критики на Венецианском кинофестивале;

отреставрированная версия знаменитой экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли 1968 — На балу во дворце Капулетти зарождается любовь двух юных существ, судьбою обреченных на ненависть… Вопреки традициям, главные роли в фильме были отданы 17-летнему Леонарду Уайтингу и 15-летней Оливии Хасси. Их любовная история протекает на фоне живописного тосканского пейзажа и сопровождается большим количеством смелых эротических сцен, что было не свойственно популярному кинематографу той эпохи. Музыку к фильму написал знаменитый композитор Нино Рота. Картина завоевала два «Оскара», три «Золотых Глобуса», премию BAFTA и множество других наград;

Цитата из к/ф «Макбет». реж Роман Полански. 1971. Великобритания, США Покушение

экспериментальная для своего времени постановка «Макбет» Роман Полански 1971 — в фильме режиссёр воплотил мрачные фантазии о жажде власти и её кровавых последствиях. Джон Финч исполняет здесь главную роль шотландского героя-воина, чье безмерное честолюбие приводит к кровавым последствиям: услышав пророчество трех ведьм, Макбет решает убить короля Дункана и захватить его трон. Картина получила премия национального совета кинокритиков Америки как лучший фильм.

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль продлится в Екатеринбурге до 29 июня. С 25 июня по 1 июля ретроспективную программу покажут также в Санкт-Петербурге, в кинотеатре «Аврора».