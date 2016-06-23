Ташкент, 23 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с президентом Узбекистана Исламом Каримовым сегодня, 23 июня, в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

eng.putin.kremlin.ru Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Ислам Каримов

Во время двусторонней встречи была обсуждена как повестка дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), так и перспективы взаимодействия двух стран. Как сообщает пресс-служба, Рахмон и Каримов отметили позитивные сдвиги во взаимоотношениях двух стран и «наметили пути дальнейшего расширения взаимодействия между ними».

Стороны признали, что «сфер для совместных усилий имеется немало, и соответствующим структурам двух стран предстоит провести планомерную работу с целью продвижения всего комплекса межгосударственных связей».

Главы двух государств отметили важность укрепления добрососедских отношений и обеспечения региональной безопасности, учитывая ситуацию в Афганистане.

Президент Таджикистана подчеркнул, что развитие таджикско-узбекских отношений — в приоритете внешней политики его страны, поблагодарил своего узбекского коллегу за теплый прием и пригласил его посетить Таджикистан в удобное для него время.

Исходя из опубликованного сообщения, вопрос строительства гидроэнергетических объектов президентами во время встречи затронут не был.

Отметим, Таджикистан и Узбекистан находятся в напряженных отношениях с момента развала СССР. С 1992 года между соседними странами было отменено авиасообщение, а с 2001 года введен визовый режим. Кроме того, регулярно происходят инциденты между пограничниками, которые обвиняют друг друга в провокациях. Одна из острых тем во взаимоотношениях Ташкента и Душанбе — строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш. Руководство Узбекистана выступает резко против ее строительства, опасаясь снижения подачи воды в Узбекистан и возможности прорыва строящейся в сейсмоопасном месте дамбы.

ИА REGNUM напоминает, что в 23−24 июня Ташкенте проходит юбилейный 15-й саммит ШОС под председательством главы Узбекистана Ислама Каримова.