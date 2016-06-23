Вашингтон, 23 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса на дне озера в кратере Гейл следы минерала тридимита, который ученые считали нехарактерным для красной планеты, сообщает NASА.

marsprogram.jpl.nasa.gov Марсоход Curiosity

На Земле тридимит возникает при очень высоких температурах в ходе процессов «кремнеземного вулканизма». Минерал порождается сочетанием большой доли кремнезема и высоких температур в вулканах.

Обнаружение тридимита на Марсе стало опровержением мнения астрономов и геологов, что на Марсе доминировал так называемый базальтовый вулканизм с большим содержанием железа в лаве, высокой плотностью извергаемых пород и более спокойным характером извержений.

Находка тридимита говорит о том, что вулканы Марса тоже периодически взрывались во время извержений. Все попытки ученых сформировать тридимит в лабораториях закончились неудачей, этот минерал образуется только в условиях бурных вулканических событий.