Марсоход Curiosity нашел минерал, изменивший мнение об истории Марса
Вашингтон, 23 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса на дне озера в кратере Гейл следы минерала тридимита, который ученые считали нехарактерным для красной планеты, сообщает NASА.
На Земле тридимит возникает при очень высоких температурах в ходе процессов «кремнеземного вулканизма». Минерал порождается сочетанием большой доли кремнезема и высоких температур в вулканах.
Обнаружение тридимита на Марсе стало опровержением мнения астрономов и геологов, что на Марсе доминировал так называемый базальтовый вулканизм с большим содержанием железа в лаве, высокой плотностью извергаемых пород и более спокойным характером извержений.
Находка тридимита говорит о том, что вулканы Марса тоже периодически взрывались во время извержений. Все попытки ученых сформировать тридимит в лабораториях закончились неудачей, этот минерал образуется только в условиях бурных вулканических событий.