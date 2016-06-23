Париж, 23 июня, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по футболу и московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев разделил третье место по количеству отраженных атак в матчах группового этапа чемпионата Европы-2016, сообщает «Чемпионат».

rfs.ru Игорь Акинфеев

Третье место Игорь Акинфеев разделил третье место с вратарем украинской сборной Андреем Пятовым и голкипером турецкой команды Волканом Бабаджаном, также отразившими по 14 ударов по своим воротам.

Второе место занял вратарь североирландской сборной Майкл Макговерн, совершивший 16 сейвов, а первым стал исландец Ханнес Хальдорссон, отразивший 19 атак на вверенные ему ворота команды.

Напомним, 20 июня российская сборная проиграла команде Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года со счетом 0:3 и потеряла последний шанс на продолжение участия в турнире.

Ранее сборная России сыграла вничью с английской командой (1:1) и уступила словакам (1:2). Сборная России стала худшей по пропущенным мячам в своей группе. Акинфеев защищал ворота сборной России во всех матчах.