Москва, 23 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Эксперты в сфере недвижимости прогнозируют в Москве фундаментальные изменения: вторичный рынок жилья имеет потенциал к снижению стоимости объектов. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость, в среднем цена на «вторичку» в массовом порядке станет дешевле аналогов в новостройках.

trkterra.ru Недвижимость

Эксперты компании пояснили, что данные коррективы внес кризис 2015 года. Так, первичный рынок жилья в столице оказался на грани рентабельности с отрицательной динамикой цен. По словам директора департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шлома, в отсутствии инвестиционной привлекательности «вторички» остается надежда только на покупательские возможности. При этом, он отметил, что в 2016 году цены на «вторичку» будут корректироваться постепенно: примерно на 5−7% в годовом выражении. «Такая динамика еще более снизит конкурентоспособность новостроек в отношении стоимости объектов и в перспективе может привести к существенному перераспределению спроса в сторону «вторички». Ситуация, когда вторичный сегмент догоняет и побеждает новостройки ценой, складывается впервые и является следствием текущего экономического кризиса, имеющего затяжные негативные последствия в целом для рынка жилья», — подчеркнул Шлома.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году эксперты отмечали спад продаж на столичном рынке недвижимости и изменение предпочтений клиентов: сделки совершаются лишь в случае реальной необходимости в изменении жизненных условий.

Читайте также: Новая реальность — рынок недвижимости замер до конца 2015 года