Москва, 23 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий приступит к тренировкам московской команды 25 июня, сообщается на официальном сайте ЦСКА.

s-prud.ru Леонид Слуцкий

Футболисты клуба, которые выступали на чемпионате Европы в составе сборной России, приступят к тренировкам в составе команды 5 июля.

Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть сборную России после провала команды на чемпионате Европы по футболу 2016 года. Напомним, 20 июня сборная России проиграла со счетом 0:3 команде Уэльса, лишившись последнего шанса на выход в 1/8 турнира. После матча Леонид Слуцкий взял ответственность за неудачное выступление сборной на себя и оставил пост главного тренера сборной.

Слуцкий тренирует ЦСКА с 2009 года, клуб под его руководством трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С 2015 года Леонид Слуцкий являлся главным тренером сборной России по футболу.