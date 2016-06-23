Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров не считает, что задержанные правоохранительными органами депутаты Светлана Нестерова и Вячеслав Нотяг стали жертвами «войны», объявленной Мариинскому дворцу. Об этом он заявил журналистам в четверг, 23 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Мариинский дворец

«Никакой спланированной атаки на парламент не вижу. Думаю, что следственные органы должны провести объективное расследование в отношении и депутата Нестеровой, и депутата Нотяга», — подчеркнул Макаров.

При этом он признал, что обвинение единоросса Нестеровой в многомиллионном мошенничестве при распределении бюджетных средств наносит урон имиджу городского Заксобрания.

«Любое подозрение, сомнение в отношении любого депутата любой фракции, безусловно, влияет на авторитет высшего законодательного органа власти», — сказал Макаров.

Добавим, в эти минуты проходит заседание Красногвардейского районного суда, на котором задержанной 21 июня Светлане Нестеровой изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте народной избранницы на два месяца.