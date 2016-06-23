Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор «Ленинградской областной телекомпании"(«ЛОТ») Андрей Мокров и его заместитель Евгений Шполянский задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 3,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот факт подтвердили в правоохранительных органах.

k1news.ru Задержанный

Напомним, 22 июня прошли обыски в офисе «ЛОТ» на улице Чапыгина в Петербурге и на квартире Андрея Мокрова, возглавлявшего телекомпанию с августа 2013 года по ноябрь 2015 года.

Подозреваемых задержали в тот же день сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявила сегодня, 23 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники (…) сформировали и предоставили в Комитет по здравоохранению Ленинградской области для участия в аукционе на право заключения государственного контракта, пакеты документов от имени телекомпании и подконтрольной им коммерческой фирмы, в которые включили заведомо ложные сведения, введя таким образом, сотрудников Комитета в заблуждение относительно стоимости данных работ», — рассказала Ирина Волк.

По итогам состоявшихся торгов телекомпания «ЛОТ» была признана победителем аукциона, с ней был заключен государственный контракт на производство и распространение в эфире видеоматериалов по профилактике социально значимых заболеваний. На основании предоставленных в комитет документов о якобы выполненных работах на расчетный счет телекомпании были перечислены денежные средства в размере около 7,38 млн рублей, из которых не менее 3,8 млн рублей, по версии следствия, было похищено подозреваемыми.

По данному факту следственными органами ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В правительстве Ленобласти знают об этой ситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе, ранее контрольно-ревизионный комитет области проводил проверку деятельности «ЛОТ», а затем передал результаты проверки в правоохранительные органы.

Действующий гендиректор телеканала «ЛОТ» Андрей Радин сообщил, что на телеканале была «проведена подробная аудиторская проверка финансовой и хозяйственной деятельности». «Итоги проверки акционеры передали в правоохранительные органы, что, не исключаю, послужило одним из поводов для возбуждения следственных действий», — сказал Радин.

Добавим, что в 1996—1997 годах Андрей Мокров был председателем комитета по печати и связям с общественностью администрации Санкт-Петербурга.