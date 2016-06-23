Москва, 23 июня, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Европе, особенно в Германии, сегодня вновь наблюдаются те же самые процессы, которые когда-то уже привели к власти фашистские силы. Об этом 22 июня заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Кукрыниксы. Неофашизм. 1974

«Говорят, что Гитлер пришел к власти на волне недовольства в условиях Версальского договора. Но знаете, что было самое главное? Чувство расизма, которое тогда было воспето и которое базировалось на самом развитии европейской цивилизации», — заявил Мягков.

«Что видим сегодня? То же самое, по сути дела. Многие процессы, которые сегодня происходят в Европе, основаны на тех же процессах, что были тогда в Германии. И это самое страшное сегодня», — продолжил он.

«Разве нет сегодня в Германии неонацистских партий? Разве нет убийств мигрантов? Ненависть к людям другой расы, другой крови — все это опять выходит из Германии», — заявил политолог, добавив, что фашистские партии в Германии очень быстро переросли из карликовых образований в заметную политическом силу.

Напомним, что миграционный кризис в Германии привел к внушительному успеху ультраправой антимигрантской партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах 13 марта 2016 года. Выборы проходили в трех землях страны — это Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц на западе и Саксония-Ангальт на востоке Германии. АдГ удалось пройти во все три ландтага. При этом в Саксонии-Анхальт АдГ вплотную подобралась к лидеру, консервативной партии «Христианско-демократический союз», набравшей 30% голосов. Важно отметить, что в этих трех землях проживает около 20% населения Германии.

Не менее тревожная картина сложилась и в Австрии. На майских президентских выборах победу во втором туре одержал независимый кандидат Александер ван дер Беллен, однако отрыв от своего соперника оказался минимальным. Кандидат от ультраправой Австрийской партии свободы Норберт Хофер получил 49,9% голосов избирателей.