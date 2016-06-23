Сеул, 23 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум. На территории Южной Кореи при раскопках найдено захоронение необычного человека: череп, принадлежащий жившей когда-то женщине, оказался слишком удлинён по сравнению с обычным, пишет журнале PLOS One.

livescience.com Удлиненный череп женщины, найденный археологами

Археологи отметили, что для женщины, которая предположительно жила в эпоху царства Силла (57 год до н.э. — 935 год н.э.), нехарактерной чертой является слишком малое отношение ширины головы к её длине, то есть долихокефалия.

В связи с этим было выдвинуто предположение о целенаправленном деформировании головы этого человека в детстве, что могло быть частью религиозного ритуала. Гипотеза не подтвердилась из-за того, что кости черепа, вытянувшись, не изменили толщину, что было бы неизбежно при механическом сдавливании. Учёные допускают, что у женщины вытянутый череп получил такую форму по другим причинам, которые пока археологи назвать затрудняются.

Напомним, что долихокефалия —это такая форма головы, у которой отношение максимальной ширины черепа к максимальной его длине составляет 75,9% и ниже.