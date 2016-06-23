Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались внести в повестку пленарного заседания обращение к главе правительства России Дмитрию Медведеву с требованием отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с такой инициативой выступила группа независимых депутатов, но их поддержали лишь 18 коллег. Этого оказалось недостаточно, и документ даже не стали рассматривать.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикет против доски Маннергейму

Инициаторы обращения полагают, что Мединский заслуживает увольнения за то, что одобрил появление в Петербурге мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму. Доску повесили 16 июня на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице, где квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России.

В торжественной церемонии открытия участвовал и Владимир Мединский, и глава администрации президента Сергей Иванов. Мединский в ходе выступления заявил, что памятная доска Маннергейму открывается «как русскому генералу». По словам чиновника, «Маннергейм много сделал для России».

Церемония прерывалась криками протестующих горожан: «Позор», «Одумайтесь!», «Он убивал ленинградцев!», «Не отдавайте честь убийце!».

Уже 19 июня неизвестные граждане залили доску Маннергейму красной краской, а курсантов академии заставили ее отмывать.

Заметим, доска должна была появиться в Петербурге еще в 2015 году, и на церемонии открытия тоже собирался присутствовать Мединский, но в последний момент мероприятие отменили.