Рига, 23 июня, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT публикует полный перевод секретного документа Полиции Безопасности Латвии, который безальтернативно доказывает, что используемое в интересах «интеграции» русских в Латвии и раскола в рядах борцов за их человеческие права, слово «латвийцы» — является ложным, отсутствующим в латышском политическом языке и толкуется органами власти Латвии как враждебное и подлежащее преследованию.

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Кроме того, документ официально запрещает русским для защиты своих интересов даже официальное употребление таких слов, как «борьба» и «противодействие».

Читайте: Полный текст документа Полиции Безопасности Латвии

http://cdn.regnum.ru/uploads/docs/2016/06/23/regnum_file_146670702121317568.pdf