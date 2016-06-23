Москва, 23 июня, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Во все времена спорт был объединяющим фактором, а сегодня со спортом смешивается и политика. Об этом 22 июня в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале Россия 1 заявил заслуженный тренер России Валерий Газзаев, отметив, что ему очень жаль на это смотреть. Участники программы обсуждали, в том числе, столкновения российских и английских футбольных фанатов, произошедшие в ходе Чемпионата Европы по футболу во Франции.

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«Сегодня нашу страну представляют как варваров, дикарей, но мне кажется, это не так. Как нормальный россиянин мог посмотреть на то, как топчут его флаг? Мы не можем сидеть спокойно, поэтому у этой драки получился чисто психологический момент. Когда на последней минуте Василий Березуцкий сравнял счёт, одни радовались, другие огорчались, и началась стычка», — отметил Валерий Газзаев.

Спикер напомнил, что после этого УЕФА оштрафовал РФС на 150 тысяч евро, а российская футбольная сборная была условно дисквалифицирована до конца Евро-2016.

«Но в отношении другой стороны, английской, никаких наказаний не принимали. Очень жаль, что сегодня политика смешивается со спортом. Спорт во все времена был объединяющим фактором: когда проходили международные соревнования, люди приходили, отдыхали, радовались победам и огорчались поражениям», — обозначил заслуженный тренер России.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстановка на Чемпионате Европы по футболу накалилась после того, как в Марселе 9 июня начались столкновения российских и английских болельщиков, в них пострадали 35 человек. После этого в Лилле (Франция) английский футбольный фанат осквернил российский флаг, бросив триколор на землю и начав его топтать. За этим наблюдали сотни болельщиков.